Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında oldukça ilginç bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Romantizm ve dostluk arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor ve bu durum, duygusal yaşamında yeni bir boyut açabilir. Belki de uzun süredir hayatında olan ve sadece bir dost olarak gördüğün bir kişiye karşı duygularında bir değişiklik hissedebilirsin.

Ancak, eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu durum işleri biraz karıştırabilir. Dostlukla başlayan ve kalbinin ritmini değiştiren bu yeni duygular, mevcut partnerinle olan ilişkini zorlayabilir. Duygusal bir karmaşa içinde bulabilirsin kendini ve bu durum karşısında bir karar vermek zorunda kalabilirsin. Yoluna kiminle devam etmek istersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…