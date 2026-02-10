Sevgili Akrep, hiç iş hayatında kontrolü kaybettin mi? Aman dikkat bugün, Güneş ile Chiron altmışlığının etkisi altında, kontrolü tamamen kaybettiğini düşündüğün bir anın içinde bulabilirsin kendini! Sanki her şey senin dışında hareket ediyor gibi gelebilir! Ancak sakin olmalısın, zira iç sesin ve sezgilerin sana yol gösterecek. Böylece kontrolü kaybetmekten ziyade, aslında yeni bir düzen inşa ettiğini fark edeceksin.

Daha önce belki de pek güvenmediğin, belki de biraz ihmal ettiğin bir iç ses, bugün seni doğru bir noktaya yönlendirebilir. Güneş’in ışığı Chiron’un şifa alanına temas ederken, kariyer hayatına dair kararlarınla ilgili bir korkuların ortadan kalkabilir. İşte şimdi, her zamankinden de kararlı ve ayakları yere basan adımlar atabilir, istediğini elde etmek üzere emin adımlarla hedeflerine ilerleyebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise heyecan arayışında olabilirsin. İçini kıpır kıpır eden bir yakınlaşma... Dürtülerine kapılabileceğin, tutkulu anlar yaşayabileceğin bir yakınlaşma gündeminde yer alabilir. Ama kalbini ona emanet etmeye hazır mısın? Zira, aradığın heyecan ve sadece dürtüler ise derin bir bağ kurmak zor olabilir bazen. Dikkatli ol ve ne istediğini bilerek hareket et. Çünkü Chiron, sadece istediğini verecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…