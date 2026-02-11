Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün KAD ile yaptığı büyüleyici dans, hem maddi hem de duygusal bağlarınızı ışığa çıkarıyor. İş hayatında, belki de kariyer yolculuğunda en kritik dönemeçlerden birine geldin ve ortaklıkla ilgili konular, paylaşımlar veya maddi düzenlemelerle ilgili bir konuşma yapman gerekebilir. Bu, belki de aylardır kafanda dönüp duran ve nihayet gerçekleşecek olan o konuşma olabilir.

Ancak unutma ki bu konuşmalarda duygusal yüklerini bir kenara bırakman ve ne istediğini tam olarak bilerek, kariyerin için en doğru olanı düşünerek hareket etmen gerekiyor. Bu noktada, duygusal zekanın da zirveye çıktığını hissedebilirsin. Kimin ne istediğini, kimin ne düşündüğünü adeta bir altıncı hissiyle anlayabilirsin. Tabii bu durum da iş hayatında sana stratejik bir avantaj sağlayabilir; eğer profesyonel bakış açınla birleşerek kontrolü tamamen eline alırsan! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…