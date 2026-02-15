onedio
16 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Şubat Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı, iş ve ev yaşamının dengesini biraz sarsabilir. Özellikle bu Pazartesi günü, aile ile ilgili bir konunun iş hayatınla çakışması durumunda, hangi konuya öncelik vereceğini belirlemekte zorlanabilirsin.

İş yerinde, beklenmedik bir anda karar değişikliği söz konusu olabilir. Bu durum özellikle yönetimle ilgili konuları etkileyebilir. Bu gibi durumlar karşısında stratejik düşünme ve hareket etme yeteneğini kullanırsan, günün sonunda güçlü bir çıkış yapan sen olabilirsin. Tabii aile işinde çalışıyorsan, ekstra dikkat etmen ve duygularını işine karıştırmaman son derece önemli! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal iniş çıkışlar yaşanabilir. Partnerinle açık ve dürüst bir iletişim kurmanın önemi bu dönemde daha da artabilir. Güneş, her sırrı ortaya çıkaracak gibi görünüyor... Sahi, ondan ne saklıyorsun? Geçmişte kalan bir aşk ya da yarım kalan bir hikaye mi? Şimdi ya tüm bu geçmişe dair anılara veda etmeli ya da gerçekleri herkesten önce sen ortaya çıkarmalısın. Tabii bekarsan da geçmişten gelen bir yüz sana eski günleri hatırlatıp duygularını karıştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

