Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları seni sürükleyecek gibi görünüyor. Mesaj kutun, ona buradan buradan bir 'merhaba' demek isteyen sürpriz davetlerle dolup taşacak. Bekar bir Akrep burcu olarak, sosyal medya kanallarında yeni biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Modern dünyanın hızına ayak uydurup bu yeni ve heyecan verici deneyime kendini bırakırsan, belki de yeni bir aşk kapıda bekliyor olabilir.

Tutkulu ve enerjik ruh halinle, yeni maceralara atılmak için can atıyorsun. Ancak, heyecanına kapılıp gönül işlerinde aceleci davranmamanda fayda var. Kalbini kime emanet ettiğini iyi düşün, çünkü aşk oyun değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…