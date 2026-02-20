Sevgili Akrep, bugün Mars ile şifacı Chiron'un oluşturduğu altmışlık enerjisi hakkında konuşacağız. Bu enerji, iş hayatında adeta ışıldamanı sağlayacak. Belki de uzun zamandır göz ardı edildiğini düşündüğün, arka planda kaldığın bir projede, liderlik etme şansın doğabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirmek ve sağlam bir performans sergilemek, öz güvenini tavan yaptıracak.

Tüm gözler üzerine dönecek, sahne önüne geçmeye cesaret edeceksin ve detayları hızlıca ele alırken her zamankinden çok daha dikkatli ve akıllı olacaksın. Enerjinin yüksek olduğu bu dönemde, hızını kontrol altında tutmak ve ayrıntılara gerektiği kadar önem vermek, başarını perçinleyecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkunun doruklara çıktığı bir döneme giriyorsun. Partnerinle arandaki fiziksel çekim gücü adeta iki mıknatıs gibi hissedilebilir. Ama eğer bekarsan, sporla ilgili ya da hareketlilik gerektiren bir ortamda yeni biriyle tanışma fırsatı doğabilir. Belki spor salonunda, belki de dans kursunda seni kendine çeken o kişiyi bulabilirsin... Gözlerini ve kalbini açık tut, aşk her an karşına çıkıp seni etkisi altına alabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…