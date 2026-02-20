onedio
Akrep Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
20.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Şubat Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Mars ile şifacı Chiron'un oluşturduğu altmışlık enerjisi hakkında konuşacağız. Bu enerji, iş hayatında adeta ışıldamanı sağlayacak. Belki de uzun zamandır göz ardı edildiğini düşündüğün, arka planda kaldığın bir projede, liderlik etme şansın doğabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirmek ve sağlam bir performans sergilemek, öz güvenini tavan yaptıracak.

Tüm gözler üzerine dönecek, sahne önüne geçmeye cesaret edeceksin ve detayları hızlıca ele alırken her zamankinden çok daha dikkatli ve akıllı olacaksın. Enerjinin yüksek olduğu bu dönemde, hızını kontrol altında tutmak ve ayrıntılara gerektiği kadar önem vermek, başarını perçinleyecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkunun doruklara çıktığı bir döneme giriyorsun. Partnerinle arandaki fiziksel çekim gücü adeta iki mıknatıs gibi hissedilebilir. Ama eğer bekarsan, sporla ilgili ya da hareketlilik gerektiren bir ortamda yeni biriyle tanışma fırsatı doğabilir. Belki spor salonunda, belki de dans kursunda seni kendine çeken o kişiyi bulabilirsin... Gözlerini ve kalbini açık tut, aşk her an karşına çıkıp seni etkisi altına alabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

