Sevgili Akrep, bugün tüm algılarını aç ve dikkatini topla! Çünkü bugün Kova burcunda Güneş Tutulması, hayatının ev ve iş dengesini tamamen değiştirecek yeni bir dönemi başlatıyor. Bu Salı günü, taşınma planları yapabilir, ofisini değiştirebilir veya ailenin desteğiyle kariyerinde büyük bir adım atabilirsin.

Kariyerinde daha sağlam bir zemin oluşturmak için stratejik bir hamle yapmanın ise tam zamanı. Bu Güneş Tutulması, köklerini daha da güçlendirerek büyümeni ve gelişmeni sağlıyor. Tabii bu noktada sana finansal destek de sağlayabilecek yakınlarına, aile bireylerine ve dostlarına da fırsat vermelisin. Belki de ortak yapılacak bir iş gücüne güç katabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise durum biraz daha farklı. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, ailenin onay verdiği bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Görücü usulünün modası geçti mi diyorsun? Bize soracak olursan, buna bir şans daha ver. Bakarsın, uzun zamandır aradığın o kişiyi yanı başında bulmuşsun... Hadi bu aşka bir fırsat ver ve onu tanımadan önce ön yargılarını da ardında bırak. Zira planlanmış bir tanışma, kalbinin ritmini bulmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…