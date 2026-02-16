onedio
17 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? 17 Şubat Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün tüm algılarını aç ve dikkatini topla! Çünkü bugün Kova burcunda Güneş Tutulması, hayatının ev ve iş dengesini tamamen değiştirecek yeni bir dönemi başlatıyor. Bu Salı günü, taşınma planları yapabilir, ofisini değiştirebilir veya ailenin desteğiyle kariyerinde büyük bir adım atabilirsin.

Kariyerinde daha sağlam bir zemin oluşturmak için stratejik bir hamle yapmanın ise tam zamanı. Bu Güneş Tutulması, köklerini daha da güçlendirerek büyümeni ve gelişmeni sağlıyor. Tabii bu noktada sana finansal destek de sağlayabilecek yakınlarına, aile bireylerine ve dostlarına da fırsat vermelisin. Belki de ortak yapılacak bir iş gücüne güç katabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise durum biraz daha farklı. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, ailenin onay verdiği bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Görücü usulünün modası geçti mi diyorsun? Bize soracak olursan, buna bir şans daha ver. Bakarsın, uzun zamandır aradığın o kişiyi yanı başında bulmuşsun... Hadi bu aşka bir fırsat ver ve onu tanımadan önce ön yargılarını da ardında bırak. Zira planlanmış bir tanışma, kalbinin ritmini bulmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
