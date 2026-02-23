Sevgili Akrep, bugün zihnin olağanüstü bir sakinlikte olsa da kalbinin ritmi biraz hızlanacak gibi görünüyor. İş hayatında olumlu bir dönüşümün eşiğindesin. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığın bir proje ya da sunum, beklenmedik bir şekilde dikkatleri üzerine çekebilir. Bu durum, seni hem sevince boğacak hem de 'Daha fazlasını yapmalıyım, daha yükseklere çıkmalıyım' şeklinde bir baskı hissi yaratacak.

İş yerinde, belki bir patronla, belki de bir üst düzey yöneticiyle yapılacak önemli bir görüşme gündeminde olacak. Sözlerini özenle seçmeli ve etkileyici bir konuşma yapmalısın. Finansal olarak da küçük ama keyif verici bir gelişme yaşayabilirsin; belki bir prim, belki ek bir gelir ya da belki de yeni bir proje teklifi alabilirsin. Yine de acele kararlar verme, adım adım ilerle!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise flört etme enerjin zirvede olacak. Belki bir mesajlaşma, belki beklenmedik bir davet ya da belki de kısa bir buluşma, kalbini hızlandıracak. Bekarsan, etrafa mavi boncuk dağıtman çok olası... Ama eğer bir ilişkin varsa, dikkatli olmalısın. Zira, sosyal hayattaki flörtöz tavırların ufak bir kıskançlık meselesine dönüşebilir. Kalpler kırılmadan, tavırlarını partnerine göre şekillendirmeye odaklansan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...