Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Kabe'de Hacılar Hu Der Allah” İlahisi Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2026 - 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasının bir bölümünde son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen “Kabe'de Hacılar hu der Allah” isimli ilahi ve bu ilahinin bazı okullarda da çalınması hakkında açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları:

“Kabe'de Hacılar hu der Allah! Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla lafza-i celali seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı. Tüm Türkiye’nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri ve aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Şunu bir defa açık açık söylemek isterim. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır. Bu milletin fotoğrafıdır.”

(MEB'in ramazan genelgesi) “Doğrudur, yerindedir, hukukidir. Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına tercüman olan hizmettir. Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle. Bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan gitsin vatanla, bayrakla, milletle aidiyetini sorgulasın.”

(Terörsüz Türkiye konusu) “Allah'ın izniyle sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız. (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) Rapor, Türkiye'nin ortak geleceğine, kardeşliğinin daha sağlamlaştırılmasına atılan değerli bir imzadır. Türkiye, 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun önünü kimse kesemez. Sürecin yeni aşaması başlayacak, partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu daha artacak. Meclisimiz yeni aşamada da lokomotif rol üstlenecek.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım.
