Sevgili Aslan, bugün iş hayatında daha görünür olmak için başarılarını tüm dünyaya duyurmak isteyebilirsin. Ancak bugün sahneye çıkmak kadar, doğru rolü seçmek de önemli hale gelebilir! Zira, kendi sorumlulukların dışında bir yükün altına girmek seni gereksiz yere yıpratabilir. Dolayısıyla bugün 'ben her şeyi yapabilirim' demek yerine, doğru anda görünür olmalı ve enerjini dengede tutmayı hedeflemelisin.

Tam da bu noktada iş yükün de hafifileyebilir ve zihninde yeni fikirler belirebilir. Şimdi yaratıcılığını konuşturabileceğin bir alan da açılıyor. İster bir sunum, ister bir fikir ya da proje olsun, beklediğinden daha fazla ilgi çekebilir. Günün sonunda alacağın takdirler, seni motive edebilir. Üstelik yaratıcı fikirlerinin maddi karşılığını da kısa sürede alabilirsin, bizden söylemesi!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da bugün ilgi odağı olmayı çok istiyorsun. Lakin bunun için mücadele etmek istiyor musun? Cevabın, 'istemiyorum' ise karşılıklı atılan bir adımın seni, tek taraflı bir ilgiden çok daha fazla mutlu edeceğini söylemeliyiz. Çünkü ancak sevginin karşılıklı olanı, seni aşka doyurabilir... Tabii eğer bekarsan, tüm gözler üzerinde olacaktır. Bu ise biraz şımarıklığa ve kararsızlığa neden olabilir. Acaba aşkı değil, eğlenceyi mi arıyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…