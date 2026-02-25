Seyircinin Gözünden Kaçmadı: Bir İzleyici Survivor'da Yapılan Hatayı Paylaştı

Survivor televizyonlarımızın en çok izlenen yarışma programlarının başında geliyor. Bu sene de birbirinden renkli isimler parkurlarda mücadele ediyor. Elbette ortaya da renkli görüntüler çıkıyor.

Programın bir bölümünde bariz bir kurgu hatası yapıldı. Yapılan hata seyircinin dikkatinden kaçmadı.