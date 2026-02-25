onedio
Seyircinin Gözünden Kaçmadı: Bir İzleyici Survivor'da Yapılan Hatayı Paylaştı

Seyircinin Gözünden Kaçmadı: Bir İzleyici Survivor'da Yapılan Hatayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 16:15

Survivor televizyonlarımızın en çok izlenen yarışma programlarının başında geliyor. Bu sene de birbirinden renkli isimler parkurlarda mücadele ediyor. Elbette ortaya da renkli görüntüler çıkıyor. 

Programın bir bölümünde bariz bir kurgu hatası yapıldı. Yapılan hata seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Oyuncular değişti.

Oyuncular değişti.

Görüntülerde kırmızı takımın parkurda bir engeli taşıdığı anlar ekrana geliyor. Ancak kamera açısı değiştikçe engeli taşıyan kadın yarışmacı aniden değişiyor. İlk sahnede Nefise ve Can ikilisi engeli omuzlamışken, hemen ardından gelen farklı bir kamera açısında aynı engeli Seda ve Can'ın taşıdığı görülüyor. Bir saniye sonra açının tekrar değişmesiyle beraber görüntü yine Nefise ve Can’a dönüyor.

Muhtemelen aynı oyunun farklı turlarından veya farklı zaman dilimlerinden alınan görüntülerin kurgu masasında yanlışlıkla bir araya getirilmesiyle meydana gelen hatayı pek çok kişi farketmese de dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
