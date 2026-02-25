onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
10. Dizi Yolda Gibi... Bu Sezon Erken Final Yaparak Ekranlara Veda Eden Diziler

10. Dizi Yolda Gibi... Bu Sezon Erken Final Yaparak Ekranlara Veda Eden Diziler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2026 - 10:59

2025-2026 sezonu genel anlamda yüksek reytinglerin alındığı bir sezon oldu. Pandemiden bu yana ilk kez 9 dizi birden 7+ reyting almayı başardı. Ancak genellikle aynı anda 21-22 dizinin devam ettiği sezonda pek çok dizi için beklenen olmadı. Reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayan 9 dizi erken final kararı aldı. 10. dizi ise yolda...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 sezonu 22 diziyle sürerken, bu hafta sonunda geriye 21 dizi kalacak.

2025-2026 sezonu 22 diziyle sürerken, bu hafta sonunda geriye 21 dizi kalacak.

Sezona iddialı başlayan pek çok yapım ne yazık ki aradığını bulamadı. Reyting kaygısı, artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri dizi sektörünü epey zorladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türk dizilerine 100 bin dolar destek açıklaması bir umut vadetse de yeni sezonda şimdiden 9 dizi final yaptı bile. Hatta 10., belki 11. bile yolda...

Bu sezon yayına başlayıp erken final kararı alan 9 dizi:

Bu sezon yayına başlayıp erken final kararı alan 9 dizi:

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı Aşk ve Gözyaşı ne yazık ki izleyiciye geçmedi ve 1 reytingle 7. bölümüyle final yaptı.

Show TV'de ekrana gelen Bereketli Topraklar 5. bölümünde sessiz sedasız final yaptı.

NOW'da yayınlanmaya başlayan Ben Onun Annesiyim, henüz bir izleyici kitlesi oluşturamadan 4. bölümüyle ekrana veda etti.

Atv'de yayınlanmaya başlayan ve aslında hikayesi ilgi çeken Aynadaki Yabancı da 7. bölümünde final yaptı.

Her ne kadar sezonun iddialı işlerinden biri olarak görülse de Sakıncalı dizisi 5. bölümüyle final yaptı.

Atv'de yayınlanan Gözleri Karadeniz 16 bölüm sürdü.

Sezonun en iddialı işlerinden biri olarak görülen Çarpıntı dizisi 13. bölümüyle ekrana veda etti.

İzleyicisi ne kadar dirense de Ben Leman dizisi de 13. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin dijital platformda devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi de reytinglere kurban giden dizilerden biri. Dizi, 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

Aynı Yağmur Altında'nın düşük reytingleri de final iddialarını gündeme getiriyor. Aynı şekilde Veliaht ve Sakıncalı dizileri için de kulislerde final iddiaları dolaşıyor. Ancak bu iddialar şimdilik yalanlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın