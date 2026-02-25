10. Dizi Yolda Gibi... Bu Sezon Erken Final Yaparak Ekranlara Veda Eden Diziler

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı Aşk ve Gözyaşı ne yazık ki izleyiciye geçmedi ve 1 reytingle 7. bölümüyle final yaptı.

Show TV'de ekrana gelen Bereketli Topraklar 5. bölümünde sessiz sedasız final yaptı.

NOW'da yayınlanmaya başlayan Ben Onun Annesiyim, henüz bir izleyici kitlesi oluşturamadan 4. bölümüyle ekrana veda etti.

Atv'de yayınlanmaya başlayan ve aslında hikayesi ilgi çeken Aynadaki Yabancı da 7. bölümünde final yaptı.

Her ne kadar sezonun iddialı işlerinden biri olarak görülse de Sakıncalı dizisi 5. bölümüyle final yaptı.

Atv'de yayınlanan Gözleri Karadeniz 16 bölüm sürdü.

Sezonun en iddialı işlerinden biri olarak görülen Çarpıntı dizisi 13. bölümüyle ekrana veda etti.

İzleyicisi ne kadar dirense de Ben Leman dizisi de 13. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin dijital platformda devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi de reytinglere kurban giden dizilerden biri. Dizi, 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

Aynı Yağmur Altında'nın düşük reytingleri de final iddialarını gündeme getiriyor. Aynı şekilde Veliaht ve Sakıncalı dizileri için de kulislerde final iddiaları dolaşıyor. Ancak bu iddialar şimdilik yalanlanıyor.