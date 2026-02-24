onedio
Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran, Yüzünün 21 Gün Sonra Geldiği Hali Paylaştı!

Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran, Yüzünün 21 Gün Sonra Geldiği Hali Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2026 - 21:50

Survivor başta olmak üzere televizyon programlarından tanıdığımız Didem Ceran, geçtiğimiz haftalarda yüz nakli yaptırmıştı. Ceran, ameliyatının 21. gününde yüzünün geldiği son hali paylaştı. Ayrıca yüz nakli operasyonu hakkında da detay verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran, hem açıklamaları hem de tavrıyla dikkat çeken Didem Ceran, geçtiğimiz haftalarda uzun bir aranın ardından gündemin göbeğine oturmuştu.

2006 yılında Oryantal Star programına katılan Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasında karşımıza çıkmıştı. Günlerce, haftalarca konuşulmasının sebebi ise özel bölgesine yaptırdığı beyazlatma seansını takipçileriyle paylaşması ve kadına şiddeti protesto etmek için yaptığı enteresan hamle olmuştu.

Çok uzun süredir ortalarda gözükmeyen Didem Ceran, birkaç hafta önce Kore'de yaptırdığı yüz nakli operasyonunu paylaşması üzerine sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ceran ameliyat olalı 21 gün oldu. Son halin takipçileriyle paylaşan Didem Ceran, kendi yüzünün genç halini yüzüne yeniden naklettirdiğini vurguladı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
