Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran, Yüzünün 21 Gün Sonra Geldiği Hali Paylaştı!
Survivor başta olmak üzere televizyon programlarından tanıdığımız Didem Ceran, geçtiğimiz haftalarda yüz nakli yaptırmıştı. Ceran, ameliyatının 21. gününde yüzünün geldiği son hali paylaştı. Ayrıca yüz nakli operasyonu hakkında da detay verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran, hem açıklamaları hem de tavrıyla dikkat çeken Didem Ceran, geçtiğimiz haftalarda uzun bir aranın ardından gündemin göbeğine oturmuştu.
Ceran ameliyat olalı 21 gün oldu. Son halin takipçileriyle paylaşan Didem Ceran, kendi yüzünün genç halini yüzüne yeniden naklettirdiğini vurguladı.
