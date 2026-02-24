onedio
article/share
Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bir Hayranından Görülmemiş Tuhaf Jest!

Lila Ceylan
24.02.2026 - 21:20

Sahipsizler'in Devran'ı, son zamanların en popüler oyuncularından Burak Berkay Akgül'e bir hayranından gelen doğum günü hediyesi şaşırttı! Bolu'da bir anaokulunda Akgül adına ve Akgül'e özel bir drama sınıfı yaptırıldı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yayın hayatına 2024 yılında başlayan ve çok da sevilen dizi Sahipsizler'e denk gelmişsinizdir.

Star TV'nin sevilen dizilerinden olan ve 2. sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler, çarşamba akşamları rakibi olan Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın gerisinde kalırken reyting mücadelesine Yeraltı dizisi dahil olunca iyice tepetaklak olmuştu.

11 Şubat Çarşamba reytinglerinde yine istenilen sonuçlar elde edilemeyince Sahipsizler için final kararı alınmıştı. Yarın 50. bölümüyle ekrana gelecek Sahipsizler'in 51. bölümde yani 4 Mart'ta final yapacağı açıklanmıştı.

Dizinin başrollerinde yer alan Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram gibi isimler iki sezon boyunca yıldızını epey parlattı.

En one çıkan isimlerden biriyse dizide Devran karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül'dü.

Genç yaşına rağmen ekran ışığı, karizması ve doğal oyunculuğuyla dikkat çeken Akgül, özellikle dram projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde eden Akgül, Instagram hesabında da 1.3 milyon takipçiye ulaştı. 

Geçtiğimiz saatlerde ise bir hayranının kendisine yaptığı görülmemiş jestle gündeme oturdu.

Burak Berkay Akgül'ün bir hayranı doğum gününde özel bir jest planladı. Bolu'daki bir anaokuluna, "Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı" yaptırdı.

