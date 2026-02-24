Sahipsizler'in Devran'ı Burak Berkay Akgül'e Bir Hayranından Görülmemiş Tuhaf Jest!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayın hayatına 2024 yılında başlayan ve çok da sevilen dizi Sahipsizler'e denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En one çıkan isimlerden biriyse dizide Devran karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül'dü.
Burak Berkay Akgül'ün bir hayranı doğum gününde özel bir jest planladı. Bolu'daki bir anaokuluna, "Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı" yaptırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın