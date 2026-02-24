onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici'den "Oruç Var mı?" Sorusuna Esprili Cevap!

İrem Derici'den "Oruç Var mı?" Sorusuna Esprili Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2026 - 20:30

Attığı her adım, ağzından çıkan her cümleyle olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin X'te 'Oruç var mı?' diye soran kullanıcıya verdiği cevap olay oldu! İrem Derici, Oruç Aruoba göndermesiyle güldürdü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır içimizden biri gibi sevilen İrem Derici, attığı her adımla olay olanlardan biliyorsunuz!

Yıllardır içimizden biri gibi sevilen İrem Derici, attığı her adımla olay olanlardan biliyorsunuz!

Hepsi tartışmasız hit şarkıları, deli dolu halleri, dobra çıkışları ve cevaplarıyla sık sık gündem olan İrem Derici, yaklaşık bir buçuk sene öncesine kadar aşkta yüzü gülmeyenler arasında yer alıyordu. 

Hayatına aniden giren ve her şeyi kökünden değiştiren isim ise Melik Kunukçu oldu! Kızımı 4 Şubat'ta verdik, nişan töreni de yapıldı belki denk gelmişsinizdir. 

Melih Kunukçu hayatına girdikten sonra bir sakinleşen İrem Derici, asla evlenmem ve çocuk istemiyorum fikirlerinden sıyrılmış hatta mümkün mertebe en kısa sürede bebek istediğini duyurmuştu.

X'i çok aktif kullanan İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde yine bir kullanıcıya yetiştirdiği cevapla gündeme geldi.

X'i çok aktif kullanan İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde yine bir kullanıcıya yetiştirdiği cevapla gündeme geldi.

Kendisine yazılan yorumlara, sorulan sorulara veya bahsini geçirenlere jet hızıyla cevap veren ve X'te aniden beliren İrem Deric, 'Oruç var mı?' diye soran kullanıcıya verdiği esprili cevapla dikkat çekti. 

Kültürlü mizahı seçen İrem Derici, rahmetli ve kıymetli yazar ve şair Oruç Aruoba'yı andı.

👇️😂

👇️😂
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın