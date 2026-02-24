İrem Derici'den "Oruç Var mı?" Sorusuna Esprili Cevap!

Hepsi tartışmasız hit şarkıları, deli dolu halleri, dobra çıkışları ve cevaplarıyla sık sık gündem olan İrem Derici, yaklaşık bir buçuk sene öncesine kadar aşkta yüzü gülmeyenler arasında yer alıyordu.

Hayatına aniden giren ve her şeyi kökünden değiştiren isim ise Melik Kunukçu oldu! Kızımı 4 Şubat'ta verdik, nişan töreni de yapıldı belki denk gelmişsinizdir.

Melih Kunukçu hayatına girdikten sonra bir sakinleşen İrem Derici, asla evlenmem ve çocuk istemiyorum fikirlerinden sıyrılmış hatta mümkün mertebe en kısa sürede bebek istediğini duyurmuştu.