Etiler'de Görüntülenen Mert Ramazan Demir'in Son Hali Şoke Etti!
Yalı Çapkını ve Afra Saraçoğlu'ndan sonra kabuğuna çekilen Mert Ramazan Demir, Etiler'de görüntülendi. Yeni projesi öncesi, uzun bir aradan sonra görüntülenen Demir'in son hali dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yalı Çapkını dizisiyle hayatımıza giren Mert Ramazan Demir, kısa süre içerisinde koca bir hayran kitlesi olan erkek oyunculardan oldu.
Dizinin finalinin ardından Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, yollarını sanıyoruz ki bu sefer net bir şekilde ayırdı.
Mert Ramazan Demir ise uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
