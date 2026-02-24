onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Etiler'de Görüntülenen Mert Ramazan Demir'in Son Hali Şoke Etti!

Etiler'de Görüntülenen Mert Ramazan Demir'in Son Hali Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2026 - 17:51

Yalı Çapkını ve Afra Saraçoğlu'ndan sonra kabuğuna çekilen Mert Ramazan Demir, Etiler'de görüntülendi. Yeni projesi öncesi, uzun bir aradan sonra görüntülenen Demir'in son hali dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalı Çapkını dizisiyle hayatımıza giren Mert Ramazan Demir, kısa süre içerisinde koca bir hayran kitlesi olan erkek oyunculardan oldu.

Yalı Çapkını dizisiyle hayatımıza giren Mert Ramazan Demir, kısa süre içerisinde koca bir hayran kitlesi olan erkek oyunculardan oldu.

Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Ferit karakteriyle milyonların gönlünü fetheden Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun kalbini çalmayı da başarmıştı. 

O zamanlar yakın arkadaşı olan Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi olan Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşmaya başlayınca enteresan bir aşk üçgeni yaşanmış, günlerce magazin manşetlerinde kalmıştı. 

Sette başlayan aşk dizinin sonuna dek epey fırtınalı da olsa devam etti. Sürekli ayrılıp barışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, belki de şimdiye dek en çok tartışılan ve seveni kadar 'nefret edeni' de olan aşklardan birini yaşayarak tarihe geçti.

Dizinin finalinin ardından Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, yollarını sanıyoruz ki bu sefer net bir şekilde ayırdı.

Dizinin finalinin ardından Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, yollarını sanıyoruz ki bu sefer net bir şekilde ayırdı.

Aylardır birlikte görüntülenmeyen ve birbiriyle alakası olmayan ikiliden Afra Saraçoğlu, birtakım yeni işlerle kariyerine tam gaz devam etse de Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndan sonra kabuğuna çekilmişti. 

Geçtiğimiz haftalarda ise Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'da rol alacağı açıklanmıştı. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ı buluşturduğu dizi bugün sete çıktı.

Mert Ramazan Demir ise uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi.

Mert Ramazan Demir ise uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi.

Etiler'de gezerken görüntülenen Mert Ramazan Demir'in basınla paylaşılan fotoğraflarındaki son hali epey dikkat çekti. 

Fotoğraftaki kişinin Mert Ramazan Demir'e hiç benzemediğine kanaat getirilirken şayet bu değişim gerçekse çok kilo verdiği ve karizmatik görünümünün 'bozulduğu' düşünüldü...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın