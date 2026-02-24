Orhan Pamuk'un 9 Dairesinin Bulunduğu Müthiş Manzaralı Apartmanın Yıkılmasına Karar Verildi!

Benim Adım Kırmızı, Kar ve İstanbul gibi eserleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan Pamuk’un, özellikle Masumiyet Müzesi romanı, yıllardır modern edebiyatın en güçlü aşk hikayelerinden biri olarak gösteriliyordu. Saplantılı bir aşkı İstanbul’un sokaklarına işleyen bu eser, hem duygusal derinliği hem de kültürel arka planıyla senelerdir milyonların favorisi!

Hepinizin bildiği üzere kitabın dizi uyarlaması da geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Eylül Kandemir ve Selahattin Paşalı’nın yer aldığı yapım, yayınlandığı ilk günlerden itibaren büyük ilgi gördü. Güçlü atmosferi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, tıpkı kitap gibi kısa sürede milyonların gönlünü fethetmeyi başardı.

Dizinin yarattığı etki sürerken, geçtiğimiz günlerde Pamuk’un Beyoğlu’ndaki dairesi ve o büyüleyici manzarası sosyal medyada gündem olmuştu. Özellikle X’te paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmuş, kullanıcılar evin manzarasına hayran kalmıştı.