Orhan Pamuk'un 9 Dairesinin Bulunduğu Müthiş Manzaralı Apartmanın Yıkılmasına Karar Verildi!
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un Beyoğlu’nda 9 dairesinin bulunduğu ve manzarasıyla sosyal medyada gündem olan Taray Apartmanı için yıkım sürecinde kritik aşamaya gelindi. Bilirkişi raporunda binanın yıkılması gerektiği açıkça belirtildi. Haberi duyan X halkı değdirdikleri nazara değinmeden edemedi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Orhan Pamuk, 2006’da kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü ile Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil eden en önemli yazarlardan biri.
Artık gözümüz mü kaldı nedir; Orhan Pamuk'un o dairesinin de bulunduğu apartmanın yıkılmasına karar verildi!
Pamuk'un daha yeni X'te sansasyon yaratan evinin bulunduğu apartmanın yıkılacağını görenler değdirdikleri "nazara" değinmeden edemedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim 😂
