Orhan Pamuk'un 9 Dairesinin Bulunduğu Müthiş Manzaralı Apartmanın Yıkılmasına Karar Verildi!

Orhan Pamuk'un 9 Dairesinin Bulunduğu Müthiş Manzaralı Apartmanın Yıkılmasına Karar Verildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2026 - 18:55

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un Beyoğlu’nda 9 dairesinin bulunduğu ve manzarasıyla sosyal medyada gündem olan Taray Apartmanı için yıkım sürecinde kritik aşamaya gelindi. Bilirkişi raporunda binanın yıkılması gerektiği açıkça belirtildi. Haberi duyan X halkı değdirdikleri nazara değinmeden edemedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Orhan Pamuk, 2006’da kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü ile Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil eden en önemli yazarlardan biri.

Orhan Pamuk, 2006’da kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü ile Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil eden en önemli yazarlardan biri.

Benim Adım Kırmızı, Kar ve İstanbul gibi eserleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan Pamuk’un, özellikle Masumiyet Müzesi romanı, yıllardır modern edebiyatın en güçlü aşk hikayelerinden biri olarak gösteriliyordu. Saplantılı bir aşkı İstanbul’un sokaklarına işleyen bu eser, hem duygusal derinliği hem de kültürel arka planıyla senelerdir milyonların favorisi!

Hepinizin bildiği üzere kitabın dizi uyarlaması da geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Eylül Kandemir ve Selahattin Paşalı’nın yer aldığı yapım, yayınlandığı ilk günlerden itibaren büyük ilgi gördü. Güçlü atmosferi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, tıpkı kitap gibi kısa sürede milyonların gönlünü fethetmeyi başardı. 

Dizinin yarattığı etki sürerken, geçtiğimiz günlerde Pamuk’un Beyoğlu’ndaki dairesi ve o büyüleyici manzarası sosyal medyada gündem olmuştu. Özellikle X’te paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmuş, kullanıcılar evin manzarasına hayran kalmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Artık gözümüz mü kaldı nedir; Orhan Pamuk'un o dairesinin de bulunduğu apartmanın yıkılmasına karar verildi!

Artık gözümüz mü kaldı nedir; Orhan Pamuk'un o dairesinin de bulunduğu apartmanın yıkılmasına karar verildi!

Pamuk’un Beyoğlu’nda 9 dairesine sahip olduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında “riskli yapı” kararı verilmişti. Bu kararın ardından bazı komşular güçlendirme talebiyle dava açmış ve yıkım süreci ihtiyati tedbirle durdurulmuştu. Ancak 5 Şubat’ta hazırlanan 4. bilirkişi raporunda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirmenin yeterli olmayacağı belirtilerek yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği açıkça ifade edildi.

Pamuk’un avukatı Hikmet Güngör, 26 Mart’taki duruşmada tedbir kararının kaldırılmasını ve yıkım sürecinin başlamasını beklediklerini açıkladı.

Pamuk'un daha yeni X'te sansasyon yaratan evinin bulunduğu apartmanın yıkılacağını görenler değdirdikleri "nazara" değinmeden edemedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim 😂

Pamuk'un daha yeni X'te sansasyon yaratan evinin bulunduğu apartmanın yıkılacağını görenler değdirdikleri "nazara" değinmeden edemedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim 😂
twitter.com
twitter.com

