Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Kore'de Yüz Nakli Yaptırdı!

Lila Ceylan
04.02.2026 - 20:18

Eski 'Oryantal Star' ve Survivor yarışmacısı Didem Ceran'ın Kore'de yüz nakli olduğu ortaya çıktı! Ceran, yüzüne yapılan tüm estetik işlemleri sıralarken, süreci de detaylarıyla anlattı.

Buyurun, beraber görelim.

Didem Ceran adını katıldığı yarışmalarla duyuran ve sonrasında da gündeme geldiği tuhaf olaylarla tanıdığımız bir isim.

Bir döneme epey damgasını vurmuş, gündemi de çok meşgul etmişti ama kısaca hatırlatalım; 2006 yılında Oryantal Star programına katılan Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasında karşımıza çıkmıştı. 

Yalnızca yarışmalardaki tavrı ve hareketleriyle gündem olmadı tabii; kendisinin günlerce hatta haftalarca konuşulmasının sebebi özel bölgesine yaptırdığı beyazlatma seansını takipçileriyle paylaşması ve kadına şiddeti protesto etmek için yaptığı enteresan hamle olmuştu.

Aşk ilişkileriyle ilgili fikirleriyle öne çıkan Didem Ceran, BaBaLa TV'de yaptığı yorumla da dikkat çekmişti.

Şafak Coştu ve Emine Baktaş’ın hazırlayıp sunduğu, zıt fikirli kadınların konuk olarak yer aldığı Yansıma programının konukları arasında, şimdilerde hemcinsleriyle derdi bitmeyen Sevda Türküsev de yer alıyordu. 

Didem Ceran'ın tartışması da direkt olarak Sevda Türküsev'leydi. Ceran, 'Eğer kişi böyle bir eylemini önceden bana söyleyebiliyorsa ya da Didem benim nefsime böyle bir istek geliyor diyorsa bu benim için aldatma değildir. Bunu gizli yapıyorsa aldatmadır. Böyle bir durumda yanlarında da olurum, hiç sorun değil' ifadelerini kullanınca Türküsev çıldırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzun bir süredir ortalarda olmayan fakat sosyal medya paylaşımlarına devam eden Didem Ceran'ın yüz nakli yaptırdığı ortaya çıktı.

Solda gördüğünüz fotoğraf Didem Ceran'ın geçtiğimiz haziran ayından kalma bir fotoğrafı ve doğal yüzünün son hali. 

Sağda gördüğünüz fotoğraf ise 6 gün önce, ameliyattan birkaç gün sonra paylaştığı yeni halinin son versiyonu... 

Didem Ceran'ın neden yüz nakli yaptırmaya karar verdiği konusunda net bir bilgi yok fakat Ceran, Kore'ye gidip geçirdiği süreci tüm detaylarıyla Instagram hesabında anlattı, anlatmaya da devam ediyor. 

Yaptırdığı tüm işlemleri sıralayan Didem Ceran,

'Türkiye’de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore’de ise durum bambaşkaydı.

Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı.

Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı.  

Operasyon iki güne bölündü: İlk gün 4–5 saat, ikinci gün yaklaşık 10 saat süren çok ağır bir cerrahi geçirdim buna rağmen hiç ağrım olmadı' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz saatlerde ise son halini paylaştı ve bundan sonraki aşamada takipçileriyle doktorunu tanıştıracağını söyledi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
