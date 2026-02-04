Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Kore'de Yüz Nakli Yaptırdı!
Didem Ceran adını katıldığı yarışmalarla duyuran ve sonrasında da gündeme geldiği tuhaf olaylarla tanıdığımız bir isim.
Aşk ilişkileriyle ilgili fikirleriyle öne çıkan Didem Ceran, BaBaLa TV'de yaptığı yorumla da dikkat çekmişti.
Uzun bir süredir ortalarda olmayan fakat sosyal medya paylaşımlarına devam eden Didem Ceran'ın yüz nakli yaptırdığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz saatlerde ise son halini paylaştı ve bundan sonraki aşamada takipçileriyle doktorunu tanıştıracağını söyledi.
