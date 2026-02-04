Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Kore'de Yüz Nakli Yaptırdı!

Solda gördüğünüz fotoğraf Didem Ceran'ın geçtiğimiz haziran ayından kalma bir fotoğrafı ve doğal yüzünün son hali.

Sağda gördüğünüz fotoğraf ise 6 gün önce, ameliyattan birkaç gün sonra paylaştığı yeni halinin son versiyonu...

Didem Ceran'ın neden yüz nakli yaptırmaya karar verdiği konusunda net bir bilgi yok fakat Ceran, Kore'ye gidip geçirdiği süreci tüm detaylarıyla Instagram hesabında anlattı, anlatmaya da devam ediyor.

Yaptırdığı tüm işlemleri sıralayan Didem Ceran,

'Türkiye’de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore’de ise durum bambaşkaydı.

Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı.

Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı.

Operasyon iki güne bölündü: İlk gün 4–5 saat, ikinci gün yaklaşık 10 saat süren çok ağır bir cerrahi geçirdim buna rağmen hiç ağrım olmadı' ifadelerini kullandı.