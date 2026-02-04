Mehmet Aslantuğ ile 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan'dan Yeni Sevgilisiyle İlk Poz!

27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Aslantuğ ve Onan'ın adliyeye el ele girip, el ele çıkması çok konuşulmuş, birçok sosyal medya kullanıcısının 'Neden boşanıyorsunuz?' sorusunu yöneltmesine sebep olmuştu. Ayrılığı isteyenenin Mehmet Aslantuğ olmadığı, 'Veda mektubu' başlığı altında paylaştığı mesajındaki 'Arzu, Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu' cümleleriyle anlaşılmıştı.

Arzum Onan'ın doğum gününde ve diğer özel günlerde hep oldukça duygusal mesajlar paylaşan Aslantuğ bir süre geri dönüşü denemiş gibi gözükse de başarılı olamadı.