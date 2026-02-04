Mehmet Aslantuğ ile 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan'dan Yeni Sevgilisiyle İlk Poz!
Herkesi derinden sarsan boşanmanın ardından Arzum Onan, özel hayatını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Los Angeles’ta yaşayan Orkan Özkan ile yaşadığı ilişkiyi ilk kez açık eden Onan, Instagram’daki ocak dump’ıyla sessizliğini bozdu. Karlar içindeki aşk pozu, Mehmet Aslantuğ sonrası yeni bir sayfanın sağlam adımlarla açıldığını düşündürdü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Herkesin "örnek çift" olarak adlandırdığı, imrenerek baktığı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması, muhtemelen 2023'ün en içe oturan haberlerinden biri olarak kayda geçti.
Oğullarıyla beraber sık sık aile görüşmelerinde bulunan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un arasındaki mesafe Onan'ın aşk defterini yeniden yazmasıyla açılmıştı.
Bugüne dek yeni aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arzum Onan'dan ilk aşk paylaşımı geçtiğimiz günlerde geldi.
