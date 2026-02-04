onedio
Mehmet Aslantuğ ile 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan'dan Yeni Sevgilisiyle İlk Poz!

Mehmet Aslantuğ ile 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan'dan Yeni Sevgilisiyle İlk Poz!

Lila Ceylan
04.02.2026 - 17:46

Herkesi derinden sarsan boşanmanın ardından Arzum Onan, özel hayatını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Los Angeles’ta yaşayan Orkan Özkan ile yaşadığı ilişkiyi ilk kez açık eden Onan, Instagram’daki ocak dump’ıyla sessizliğini bozdu. Karlar içindeki aşk pozu, Mehmet Aslantuğ sonrası yeni bir sayfanın sağlam adımlarla açıldığını düşündürdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Herkesin "örnek çift" olarak adlandırdığı, imrenerek baktığı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması, muhtemelen 2023'ün en içe oturan haberlerinden biri olarak kayda geçti.

27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Aslantuğ ve Onan'ın adliyeye el ele girip, el ele çıkması çok konuşulmuş, birçok sosyal medya kullanıcısının 'Neden boşanıyorsunuz?' sorusunu yöneltmesine sebep olmuştu. Ayrılığı isteyenenin Mehmet Aslantuğ olmadığı, 'Veda mektubu' başlığı altında paylaştığı mesajındaki 'Arzu, Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu' cümleleriyle anlaşılmıştı. 

Arzum Onan'ın doğum gününde ve diğer özel günlerde hep oldukça duygusal mesajlar paylaşan Aslantuğ bir süre geri dönüşü denemiş gibi gözükse de başarılı olamadı.

Oğullarıyla beraber sık sık aile görüşmelerinde bulunan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un arasındaki mesafe Onan'ın aşk defterini yeniden yazmasıyla açılmıştı.

Aşka tüm inancımızı sarsarak Aslantuğ ile evliliğini bitiren Arzum Onan, boşandıktan birkaç ay sonra hayatına yeni birini aldığı iddiasıyla gündeme oturmuştu. O kişinin Los Angeles'ta yaşayan Orkan Özkan olduğu ise kısa sürede ortaya çıkmıştı. 2024'ün son aylarında beraber ilk kez görüntülenen çift, sonrasında sırra kadem basmıştı.

Bugüne dek yeni aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arzum Onan'dan ilk aşk paylaşımı geçtiğimiz günlerde geldi.

Instagram hesabında paylaştığı Ocak dump'ına sevgilisi Orkan Özkan ile karlar içinde çekilmiş pozunu da koydu. 

Dikkatli gözlerin hemen fark ettiği aşk pozu halihazırda 1 seneyi aşkın süredir devam eden ilişkinin daha da güçlendiğini düşündürttü.

