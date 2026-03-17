Ramazan Bayramı’nda Kar Yağışı Sürprizi: Meteoroloji'den Bayramda Kar Yağacak Şehirleri Açıkladı

Ramazan Bayramı’nda Kar Yağışı Sürprizi: Meteoroloji'den Bayramda Kar Yağacak Şehirleri Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 12:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi yayınladığı 5 günlük raporla vatandaşları uyardı. Bayramın ilk gününden itibaren tüm yurt genelinde yağışlı hava dalgası hakim olurken, güneyde şiddetli sağanak, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatiline hazırlanan Türkiye, bayramın ilk sabahına yağışlı bir havayla merhaba demeye hazırlanıyor.

Ramazan Bayramı tatiline hazırlanan Türkiye, bayramın ilk sabahına yağışlı bir havayla merhaba demeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülke genelinde etkisini gösterecek olan yağışlı sistem, bayram süresince pek çok bölgede yaşamı etkileyecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde üç gün boyunca aralıklarla yağmur görülmesi beklenirken, planlarını dışarıda yapacak vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Güney sahillerinde ise hava sıcaklıkları 15 derecenin üzerinde seyretmesine rağmen, gökyüzü oldukça hareketli olacak. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay hattında sıcak havaya eşlik edecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uzmanlar şimdiden uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Ülkenin doğu kesimlerinde ise bahar havası yerini kış koşullarına bırakıyor.

Ülkenin doğu kesimlerinde ise bahar havası yerini kış koşullarına bırakıyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bayram ziyareti yapacakları kar sürprizi bekliyor. Bayburt, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu illerde yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
