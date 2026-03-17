Ramazan Bayramı’nda Kar Yağışı Sürprizi: Meteoroloji'den Bayramda Kar Yağacak Şehirleri Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülke genelinde etkisini gösterecek olan yağışlı sistem, bayram süresince pek çok bölgede yaşamı etkileyecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde üç gün boyunca aralıklarla yağmur görülmesi beklenirken, planlarını dışarıda yapacak vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Güney sahillerinde ise hava sıcaklıkları 15 derecenin üzerinde seyretmesine rağmen, gökyüzü oldukça hareketli olacak. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay hattında sıcak havaya eşlik edecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uzmanlar şimdiden uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.