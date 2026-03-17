onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
24 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 24 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.03.2026 - 12:10

24 Mart Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yudum Ayçiçek Yağı 2 Litre 199 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 Litre 199 TL

  • Fide Ton Balığı 3x160 gr 145 TL

  • Oliovilla Natürel Sızma Zeytinyağı 275 TL

  • Oliovilla Riviera Zeytinyağı 2 Litre 419 TL

  • Veronelli Makarna Burgu 500 gr 29,50 TL

  • Veronelli Makarna Kalem 500 gr 29,50 TL

  • Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 59 TL

  • Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 345 TL

  • Tunas Pekmez 1300 gr 175 TL

  • Tunas Tahin 1 kg 149 TL

  • Bee'o Çiçek Balı 850 gr 269 TL

  • Lokman Portakal Reçeli 1 kg 79 TL

  • İnci Siyah Zeytin 231-290 Adet/kg 1 kg 199 TL

  • Un’aurora Olive Peynir Dolgulu Jalapeno Biber Turşusu 99 TL

  • Un’aurora Olive Peynir Dolgulu Kiraz Biber Turşusu 99 TL

  • Melis Jalapeno Turşusu 650 gr 59,50 TL

  • Tocco Hot Chili Sos 250 gr 34,50 TL

  • Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 37,50 TL

  • Alberto Lavaş Ekmeği Tortilla 1000 gr 77,50 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Çikolatalı 300 gr 59 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Karamelli 300 gr 59 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 45 gr 15 TL

  • Wasa Gevrek Ekmek Sade 275 gr 89 TL

  • Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 gr 89 TL

  • Master Pieces Granola Çilekli 300 gr 99 TL

  • Master Pieces Granola Yaban Mersinli 300 gr 99 TL

  • Nesquik Maxi Kakaolu Tahıl Gevreği 2x650 gr 175 TL

  • Kent Boringer Kakaolu Puding 3x104 gr 54,50 TL

  • Kent Boringer Krem Şanti 3x75 gr 59,50 TL

  • Güzin Karbonat 54 TL

  • Güzin Baharat Zencefil 30 gr 19 TL

  • Güzin Baharat Zerdeçal 35 gr 19 TL

  • Güzin Kabuk Tarçın 45 gr 29,50 TL

Keyifçe Kavrulmuş Kaju 300 gr 189 TL

Keyifçe Kavrulmuş Kaju 300 gr 189 TL

  • Nestle Damak Çikolata Antep Fıstıklı 4x30 gr 119 TL

  • Nestle Damak Çikolata Antep Fıstıklı Ve Baklavalı 4x30 gr 119 TL

  • Party Mısır Cipsi Baharat Çeşnili 200 gr 39 TL

  • Party Mısır Çerezi Pizza Margarita Aromalı 130 gr 35 TL

  • Züber Noutos Nohut Cipsi Ekşi Krema Ve Soğan Aromalı 55 gr 55 TL

  • Rice Up Ekşi Krema Ve Soğan Çeşnili Pirinç Patlağı 60 gr 45 TL

  • Delly Çikolata Kaplı Protein Bar Orman Meyveli Aromalı 40 gr 45 TL

  • Delly Çikolata Kaplı Protein Bar Muz Aromalı 40 gr 45 TL

  • Nut Master Kakaolu Fındık Ezmesi 720 gr 139 TL

  • Tadelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Bar 3x30 gr 89 TL

  • Tadelle Maxinut Sütlü Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 4x30 gr 77,50 TL

  • Tadelle Sütlü Çikolatalı Gofret 28 gr 13 TL

  • Kinder Bueno White Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 39 gr 36 TL

  • Eti Browni Antep Fıstıklı Kaplamalı Kakaolu Kek 35 gr 22 TL

  • Konak Hanımefendi Çilek Kreması 250 gr 99 TL

  • Ozmo Sütlü Ve Çikolata Kremalı Pirinç Patlaklı Sandviç Bisküvi 53 gr 29,50 TL

  • Ozmo Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 90 gr 41,50 TL

  • Haribo Miami Ekşi Yumuşak Şeker 120 gr 29 TL

  • Eti Pop Kek Bitter Çikolatalı Mini Kek 162 gr 45 TL

  • Luppo Sandviç Kek Karaorman 65 TL

  • Poult Çilek Soslu Bisküvi 150 gr 39 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kaplamalı Baharatlı Kraker 70 gr 29 TL

  • Eti Crax Peynirli Çubuk Kraker 175 gr 31 TL

  • Bifa Vanilyalı Kakao Damlalı Muffin Kek 50 gr 9,50 TL

  • Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 59 TL

Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 9 kg 399 TL

Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 9 kg 399 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Açık Hava 1200 ml + Manolya 1440 ml 259 TL

  • Papia Kağıt Havlu Alttan Çekmeli 119 TL

  • Molped Hijyen Max Gece Hijyenik Ped Nioli Yağı İçerir 69 TL

  • Molped Hijyen Max Günlük Ped Nioli Yağı İçerir 42 TL

  • Pofu Dev Kağıt Havlu 29 TL

  • Pafilya Yüzey Temizlik Havlusu Çamaşır Suyu Etkili 65 TL

  • Cif Ultra Sprey Kireç Çözücü 1000 ml 89 TL

  • Cif Ultra Sprey Kir Ve Yağ Çözücü 1000 ml 89 TL

  • Doa Lavabo Aç 1000 ml 65 TL

  • Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı Sensitive 5 Litre 169 TL

  • Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı Lovely 5 Litre 169 TL

  • Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 159 TL

  • Omo Ultra Power Çamaşır Kapsülü 249 TL

  • Fairy Mucize Bulaşık Makinesi Kapsül 299 TL

  • Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 3300 ml 189 TL

  • Powerdent Shine Diş Fırçası Yumuşak 75 TL

  • Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 125 ml x2 109 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 65 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı Ve Kurutucu 400 ml 65 TL

  • Domestos Wc Blok 159 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 Litre 99 TL

  • Dalan Katı Sabun 720 gr 85 TL

  • Laxe Saç Proteini 100 gr 99 TL

  • Maybelline Fit Me Kapatıcı 349 TL

  • Maybelline Fit Me Fondöten No.110 349 TL

  • Maybelline Baby Skin Makyaj Bazı 279 TL

  • Maybelline Stick Ruj No.10 269 TL

  • Maybelline Stick Ruj No.20 269 TL

  • Maybelline Firework Maskara 399 TL

  • Maybelline Kajal Kalem 95 TL

  • Urban Care Saç Maskesi 25 ml 29 TL

  • Nivea Dudak Nemlendirici 95 TL

  • Nivea Yüz Temizleme Jeli 150 ml 109 TL

  • Nivea El Ve Vücut Bakım Kremi 400 ml 129 TL

  • Nivea Aydınlatıcı Serum 15 ml 149 TL

  • Rexona Deodorant 200 ml 175 TL

  • Axe Stick 50 ml 139 TL

  • Urban Care Expert Series Biotin Caffein Şampuan 350 ml + Saç Toniği 100 ml 249 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın