Phuket'te Bir Bara Giden Türk Turist Sahnede Karşılaştığı Taylandlı Demet Akalın’ı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.02.2026 - 18:51

Demet Akalın pop müziğin kraliçelerinden biri. Her yaza damga vuran şarkılarıyla eğlence sektörünün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Şarkıları sadece Türkiye'de değili pek çok yerde eğlence mekanlarının en popüler parçaları. Çünkü hemen hemen herkese hitap ediyor. 

Phuket'e giden bir Türk, bir kemanda sahnedeki şarkıcının Demet Akalın şarkıları seslendirdiğini gördü. Mekandaki herkesin de şarkıdan son derece keyif alması dikkat çekti.

Türk turist etkisi.

Phuket ve Bali gibi yerler son dönemde Türk turistlerin akınına uğruyor. Hatta başta influencer'lar olmak üzere pek çok kişi Balil'ye temelli yerleşme kararı bile aldı. Haliyle Türk turistlerin fazla olması eğlence mekanlarının da duruma ayak uydurmaya çalışmasına sebep oldu. Bu tarz mekanlarda Serdar Ortaç ve Demet Akalın gibi isimlerin şarkıları sıkça duyulmaya başlandı.

