Phuket'te Bir Bara Giden Türk Turist Sahnede Karşılaştığı Taylandlı Demet Akalın’ı Paylaştı

Demet Akalın pop müziğin kraliçelerinden biri. Her yaza damga vuran şarkılarıyla eğlence sektörünün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Şarkıları sadece Türkiye'de değili pek çok yerde eğlence mekanlarının en popüler parçaları. Çünkü hemen hemen herkese hitap ediyor.
Phuket'e giden bir Türk, bir kemanda sahnedeki şarkıcının Demet Akalın şarkıları seslendirdiğini gördü. Mekandaki herkesin de şarkıdan son derece keyif alması dikkat çekti.
Türk turist etkisi.
