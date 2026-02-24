onedio
Karaciğer Nakli Olan Ufuk Özkan Arayıp Sormayan Ünlü Arkadaşlarına Sitem Etti!

Karaciğer Nakli Olan Ufuk Özkan Arayıp Sormayan Ünlü Arkadaşlarına Sitem Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2026 - 23:53

Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, zorlu süreçte kendisini arayıp sormayan ünlü arkadaşlarına sitem etti. Açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, oldukça zorlu bir süreci şükür ki geride bıraktı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, oldukça zorlu bir süreci şükür ki geride bıraktı.

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Özkan’a karaciğer yetmezliği teşhisi konulmuş, doktorları tarafından acil organ nakli gerektiği açıklanmıştı. Süreç boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yıpranan oyuncu, hızla kilo kaybetmiş ve sevenlerini endişelendirmişti.

Organ bağışı çağrıları yapılırken, uygun donör bulunması için zamanla yarışılmıştı. Neyse ki beklenen haber gelmişti!

Ufuk Özkan'ın daha önce beraber çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık, ünlü oyuncuya donör olmak istediğini abisini arayarak haber vermiş ve ikili yüzde yüz uyumlu çıkmıştı.

Ufuk Özkan'ın daha önce beraber çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık, ünlü oyuncuya donör olmak istediğini abisini arayarak haber vermiş ve ikili yüzde yüz uyumlu çıkmıştı.

Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık'ın ameliyatları 3 Şubat günü başarıyla gerçekleşti. Özkan'ın doktorundan ameliyatın zorlu fakat başarılı geçtiği açıklaması gelmişti.

Kısa süre sonra taburcu olan ve evden ilk pozlarını Salih Kıvırcık'la beraber paylaşan Ufuk Özkan, gayet iyi olduğunu duyurmuştu. 

Süreç boyunca birçok ünlü arkadaşının yanına gittiğini gördük, sosyal medyadan paylaşılan desteklere de denk geldik. Fakat Özkan, geçtiğimiz saatlerde verdiği röportajda oldukça sitem dolu açıklamalarda bulundu.

"Bırakın aramayı, mesaj atmayan abilerim, yapımcılar, oyuncu arkadaşlarım oldu" dedi.

