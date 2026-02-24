Karaciğer Nakli Olan Ufuk Özkan Arayıp Sormayan Ünlü Arkadaşlarına Sitem Etti!
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, zorlu süreçte kendisini arayıp sormayan ünlü arkadaşlarına sitem etti. Açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, oldukça zorlu bir süreci şükür ki geride bıraktı.
Ufuk Özkan'ın daha önce beraber çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık, ünlü oyuncuya donör olmak istediğini abisini arayarak haber vermiş ve ikili yüzde yüz uyumlu çıkmıştı.
"Bırakın aramayı, mesaj atmayan abilerim, yapımcılar, oyuncu arkadaşlarım oldu" dedi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
milletinde işi gücü yok senin peşinde koşacaktı. ben bi türlü sevemedim bu adamı yaa, siyasal islamcı falan mı bu? ondan mı görünce kanım çekiliyo acaba?
Ahahaha yorumun çok hoş :) aynen katılıyorum ben de elektrik alamayanlardanım Allah şifa versin ama kesin var bir şey ;)
Düştün mü kimseyi bulamazsın .. lisede falan öğrenilen bir şey bence geç kalmışsınız
👍👍👏👏