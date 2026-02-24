Karda Akrobatik Hareketler Deneyen Çakal, Yüzüstü Yere Çakıldı!

Özellikle “Lütfen”, “Mahvettim”, “Glock”, “İmdat” ve “Diyardan Diyara” gibi listeleri altüst eden parçalarıyla dijital platformlarda zirveye adını yazdıran Çakal, genç kuşağın en çok dinlediği isimlerden biri haline geldi.

Kendine has tarzı, sert ama bir o kadar melodik altyapıları ve sokak ruhunu yansıtan sözleriyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan rapçi, yalnızca müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine oturdu.

Özellikle bir dönem Danla Bilic ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmiş, ikilinin ilişkisi sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.