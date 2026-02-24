Karda Akrobatik Hareketler Deneyen Çakal, Yüzüstü Yere Çakıldı!
Çakal, operasyon sonrası Uludağ tatilinde akrobasi denerken yüzüstü yere çakıldı. Burnu kanayan rapçinin o anları sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda rap sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Çakal, kısa sürede milyonların radarına girmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylardır magazin gündemini sarsan ünlülere yönelik operasyonlarda Çakal’ın da adı geçmişti.
Kar tatili moduna geçen ekip, gece eğlencesinde enerjiyi biraz fazla yükseltmiş olacak ki işler beklenmedik bir hal aldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın