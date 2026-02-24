onedio
Karda Akrobatik Hareketler Deneyen Çakal, Yüzüstü Yere Çakıldı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2026 - 22:20

Çakal, operasyon sonrası Uludağ tatilinde akrobasi denerken yüzüstü yere çakıldı. Burnu kanayan rapçinin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son yıllarda rap sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Çakal, kısa sürede milyonların radarına girmeyi başardı.

Özellikle “Lütfen”, “Mahvettim”, “Glock”, “İmdat” ve “Diyardan Diyara” gibi listeleri altüst eden parçalarıyla dijital platformlarda zirveye adını yazdıran Çakal, genç kuşağın en çok dinlediği isimlerden biri haline geldi.

Kendine has tarzı, sert ama bir o kadar melodik altyapıları ve sokak ruhunu yansıtan sözleriyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan rapçi, yalnızca müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine oturdu. 

Özellikle bir dönem Danla Bilic ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmiş, ikilinin ilişkisi sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Aylardır magazin gündemini sarsan ünlülere yönelik operasyonlarda Çakal’ın da adı geçmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan rapçinin test sonucu Reynmen'le beraber açıklanmış, her ikisinin de testi pozitif çıkmıştı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Çakal, kısa süre sonra serbest bırakılmış ve sessizliğini korumayı tercih etmişti.

Yoğun ve stresli sürecin ardından kafasını dağıtmak isteyen Çakal, bu kez arkadaş grubuyla birlikte soluğu Uludağ’da aldı.

Kar tatili moduna geçen ekip, gece eğlencesinde enerjiyi biraz fazla yükseltmiş olacak ki işler beklenmedik bir hal aldı!

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
