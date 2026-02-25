İlişkinizi Hangi Romantik Film Anlatıyor?

Her ilişki bir hikaye anlatır. Kimisi zamana meydan okuyan bir aşk, kimisi tutkulu ama karmaşık bir serüven, kimisi “doğru zaman – doğru insan” mucizesi… Peki sizin ilişkiniz hangi romantik filmin senaryosuna daha çok benziyor? Bu testte vereceğin cevaplar; bağlanma stilinizden tartışma biçiminize, romantizm anlayışınızdan kriz anındaki tutumunuza kadar pek çok detayı analiz edecek.

Bakalım sizin aşkınız hangi film jeneriğiyle başlıyor?