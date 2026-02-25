21. Yaş Gününde Real Madrid'deki 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanan Arda Güler'den Özel Video
Milli takımın yıldızlarından Arda Güler, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı mücadele verecek. Aynı zamanda bu önemli maç Güler'in Real Madrid'de 100. kez forma giyeceği maç olacak. 25 Şubat itibarıyla 21 yaşına basacak olan yıldız futbolcu kariyeri için önemli olan bu anı bir video paylaşarak kutladı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Güler'in Madrid günleri zaman içinde çok tartışıldı.
Güler Madrid günlerini çocukluğundan itibaren anlatan bir videoyla hem doğum günü hem de 100. maçını kutlamış oldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
