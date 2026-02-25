onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
21. Yaş Gününde Real Madrid'deki 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanan Arda Güler'den Özel Video

21. Yaş Gününde Real Madrid'deki 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanan Arda Güler'den Özel Video

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.02.2026 - 16:20

Milli takımın yıldızlarından Arda Güler, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı mücadele verecek. Aynı zamanda bu önemli maç Güler'in Real Madrid'de 100. kez forma giyeceği maç olacak. 25 Şubat itibarıyla 21 yaşına basacak olan yıldız futbolcu kariyeri için önemli olan bu anı bir video paylaşarak kutladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Güler'in Madrid günleri zaman içinde çok tartışıldı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Güler'in Madrid günleri zaman içinde çok tartışıldı.

Ancelotti döneminde pek forma şansı bulamayan milli yıldız, Xabi Alonso döneminde çok fazla şans buldu. Özellikle oyun içindeki rolünün değişmesi taraftarı da ikiye böldü. Ancak golleri, asistleri ve kupalarıyla 100 maç geride kaldı.

Güler Madrid günlerini çocukluğundan itibaren anlatan bir videoyla hem doğum günü hem de 100. maçını kutlamış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın