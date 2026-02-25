İnter Bodo/Glimt Maçında Kameralara Takılan Gizemli Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Norveç'in mütevazı ekibi Bodo/Glimt Avrupa'nın devlerini teker teker dize getirerek son 24'e kalmıştı. Peri masalı İtalyan devi Inter'i toplamda 5-2'lik skorla geçmeleriyle devam etti ve Avrupa'da pek çok takımın stat kapasitesi kadar nüfusu olan bu bölgenin takımı kendini son 16'ya attı.

Ancak Milano'da oynanan maçta kameralara yansıyan bir kadın taraftar sosyal medyada gündem oldu. Bodo/Glimt'in golünde sevinen gizemli güzel en az maç kadar konuşuldu. Rejiye takılarak spor medyasının ilgisini çeken taraftarın kim olduğunu bulduk.