İnter Bodo/Glimt Maçında Kameralara Takılan Gizemli Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
25.02.2026 - 13:16

Norveç'in mütevazı ekibi Bodo/Glimt Avrupa'nın devlerini teker teker dize getirerek son 24'e kalmıştı. Peri masalı İtalyan devi Inter'i toplamda 5-2'lik skorla geçmeleriyle devam etti ve Avrupa'da pek çok takımın stat kapasitesi kadar nüfusu olan bu bölgenin takımı kendini son 16'ya attı.

Ancak Milano'da oynanan maçta kameralara yansıyan bir kadın taraftar sosyal medyada gündem oldu. Bodo/Glimt'in golünde sevinen gizemli güzel en az maç kadar konuşuldu. Rejiye takılarak spor medyasının ilgisini çeken taraftarın kim olduğunu bulduk.

İnter Bodo/Glimt maçı öncesi İtalyan rejisinin gözüne bir taraftar takıldı.

Bu saniyelik görüntü bir anda X'te gündem oldu ve bu gizemli taraftarın kim olduğu araştırılmaya başladı.

Instagram'da yapılan aramalarda bu kişinin İsveçli model Ebbe Moberg olduğu ortaya çıktı.

Milano Moda Haftası'nda da podyuma çıkan Stockholm doğumlu model tanınan markalarla çalışıyor. 2021'den beri modellik yapan Moberg 1.77 boyunda ve ajansının bulunduğu Milano'da yaşıyor.

Moberg EA7, Diesel ve Off White gibi markaların bir süredir yüzü olarak billboardları süslüyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
