Torino Taraftarı Başkanı Protesto Etmek İçin Tesislere Dışkı Bıraktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.02.2026 - 09:33

İtalya'nın en üst düzey futbol ligi Serie A'da zor günler geçiren Torino FC taraftarı başkan ve takımı protesto etmek için ilginç bir eylem düzenledi. Son 7 maçta 1 galibiyet alan ve küme düşme mücadelesi veren takıma ve yöneticilere tepki için gece saatlerinde tesislerin girişine dışkı döküldü.

Antrenman yapılan tesislerin girişine gübre döktüler

Son 7 maçta sadece bir galibiyet alabilmişlerdi.

  • Kulüp başkanı Urbano Cairo'yu hedef alan taraftar 'Merde  come Cairo' pankartı asıp olay yerinden uzaklaştı. 'Cairo gibi b**' anlamına gelen pankart ve bu protesto Avrupa basınında da kendisine yer buldu.

