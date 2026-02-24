onedio
Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt Sürprizi: İtalyan Devi Inter’i Elemeyi Başardılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.02.2026 - 00:58

Norveç ekibi Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 3-1 yendiği Inter’i deplasmanda da 2-1 mağlup ederek son 16’ya adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda da Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen bir üst tura yükselen takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizi İtalya’da oldu.

Norveç ekibi Bodo/Glimt, 3-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında Inter’i deplasmanda da 2-1 yenmeyi başardı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Hauge ve Evjen kaydederken, Inter’in tek sayısı ise Bastoni’den geldi. Inter’de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle mücadelede görev almadı.

Bodo/Glimt bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City gibi devleri de mağlup etmeyi başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda ise Atletico Madrid, Club Brugge'u 3-3’ün rövanşında 4-1 yenerek, Newcastle United, Karabağ’ı 6-1’in rövanşında 3-2 yenerek ve Leverkusen, Olympiakos ile 2-0’ın rövanşında golsüz berabere kalarak son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

