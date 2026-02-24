Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt Sürprizi: İtalyan Devi Inter’i Elemeyi Başardılar

Norveç ekibi Bodo/Glimt, 3-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında Inter’i deplasmanda da 2-1 yenmeyi başardı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Hauge ve Evjen kaydederken, Inter’in tek sayısı ise Bastoni’den geldi. Inter’de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle mücadelede görev almadı.

Bodo/Glimt bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City gibi devleri de mağlup etmeyi başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda ise Atletico Madrid, Club Brugge'u 3-3’ün rövanşında 4-1 yenerek, Newcastle United, Karabağ’ı 6-1’in rövanşında 3-2 yenerek ve Leverkusen, Olympiakos ile 2-0’ın rövanşında golsüz berabere kalarak son 16 turuna yükselen takımlar oldu.