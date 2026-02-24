Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt Sürprizi: İtalyan Devi Inter’i Elemeyi Başardılar
Norveç ekibi Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 3-1 yendiği Inter’i deplasmanda da 2-1 mağlup ederek son 16’ya adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda da Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen bir üst tura yükselen takımlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizi İtalya’da oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın