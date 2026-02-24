Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum Olaylara Rağmen Dünya Kupasına Ev Sahipliği Yapacaklarını Duyurdu
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, çete lideri 'El Mencho'nun öldürülmesinin ardından patlak veren şiddet dalgasına rağmen 2026 FIFA Dünya Kupası için tam güvenlik garantisi verdi. Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında son günlerde yaşanan olaylara rağmen, özellikle Guadalajara’da oynanacak Dünya Kupası maçları için 'tüm garantilerin verildiğini' ve ziyaretçiler için hiçbir risk olmadığını belirtti.
Meksika birkaç gündür kaosla anılıyor.
Meksika Devlet Başkanı konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
