Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum Olaylara Rağmen Dünya Kupasına Ev Sahipliği Yapacaklarını Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2026 - 23:26

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, çete lideri 'El Mencho'nun öldürülmesinin ardından patlak veren şiddet dalgasına rağmen 2026 FIFA Dünya Kupası için tam güvenlik garantisi verdi. Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında son günlerde yaşanan olaylara rağmen, özellikle Guadalajara’da oynanacak Dünya Kupası maçları için 'tüm garantilerin verildiğini' ve ziyaretçiler için hiçbir risk olmadığını belirtti.

Meksika birkaç gündür kaosla anılıyor.

El Mencho lakaplı CJNG lideri Nemesio Oseguera Cervantes'in askeri operasyonla öldürülmesinin ardından Meksika'nın dört bir yanında şiddet olayları yaşandı. Çete üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Bu da 2026 yazında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın Meksika ayağının güvenlik sebepleri nedeniyle iptal edilebileceği ve programın değişebileceği söylentilerini beraberinde getirmişti.

Meksika Devlet Başkanı konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Sheinbaum, 'Durum hızla normale dönüyor, yeni barikatlar kaldırıldı, havaalanları yeniden açıldı. Amacımız güvenlik ve barıştır, bunun için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı ve ziyaretçiler için Meksika'nın riskli olmadığını vurguladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
