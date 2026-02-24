Döneminde Yaşanan Skandallarla Gündeme Gelen Louvre Müzesi Müdürü İstifa Etti
Dünyanın en büyük ve en ünlü müzelerinden biri olan Paris'teki Louvre Müzesi'nin müdürü Laurence des Cars, görevinden istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabul ettiği istifa, geçen yıl yaşanan 'yüzyılın soygunu' olarak nitelendirilen hırsızlık olayı ve ardından gelen bir dizi skandalla ilişkilendirildi. 2021'den beri görevde olan Des Cars döneminde yüzyılın soygunu olarak nitelendirilen hırsızlık olayının yanısıra pek çok güvenlik açığı tespit edilmişti.
Tartışmaların odağındaki isim sonunda istifasını verdi.
