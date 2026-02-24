onedio
Döneminde Yaşanan Skandallarla Gündeme Gelen Louvre Müzesi Müdürü İstifa Etti

Döneminde Yaşanan Skandallarla Gündeme Gelen Louvre Müzesi Müdürü İstifa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2026 - 22:17

Dünyanın en büyük ve en ünlü müzelerinden biri olan Paris'teki Louvre Müzesi'nin müdürü Laurence des Cars, görevinden istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabul ettiği istifa, geçen yıl yaşanan 'yüzyılın soygunu' olarak nitelendirilen hırsızlık olayı ve ardından gelen bir dizi skandalla ilişkilendirildi. 2021'den beri görevde olan Des Cars döneminde yüzyılın soygunu olarak nitelendirilen hırsızlık olayının yanısıra pek çok güvenlik açığı tespit edilmişti.

Tartışmaların odağındaki isim sonunda istifasını verdi.

İstifanın ana nedeni 2025'in Ekim ayında gerçekleşen büyük soygundu. İnşaat işçisi kılığına giren hırsızların 8 dakika içinde yaklaşık 88 milyon euroluk tarihi eseri çalmasıyla müze yönetimi eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. 

Ayrıca müzenin şifresinin LOUVRE olarak belirlendiği ve müzedeki tarihi eserlerin sigortalanmadığı da spekülasyonlar arasında yer alıyordu. Ayrıca çalışanların sahte biletlerle müzeyi 12 milyon euro tutarında dolandırması skandalı da aynı dönemde yaşandı. İddialara göre su sızıntısı nedeniyle müzedeki tarihi yazmalar da zarar gördü.

