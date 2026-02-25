İlaç Gibi Üç Puan: Hull City Premier Lig İddiasını Sürdürüyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City play off potasında kalarak Premier Lig mücadelesine 'varım' dedi. Turuncu siyahlıların evinde Derby County'yi 4-2 ile devirdiği maç üç puandan çok daha fazlası oldu. QPR ve Bristol City karşısında yaşanan puan kayıplarıyla morallerin düştüğü Kaplanlar bu 3 puanla düşük formuna dur dedi.
Hull City'nin Derby County'yi devirdiği maçta toplam 6 gol atıldı.
Bu sonuçla Premier Lig iddiası devam etti.
