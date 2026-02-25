onedio
İlaç Gibi Üç Puan: Hull City Premier Lig İddiasını Sürdürüyor

Oğuzhan Kaya
25.02.2026 - 14:19

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City play off potasında kalarak Premier Lig mücadelesine 'varım' dedi. Turuncu siyahlıların evinde Derby County'yi 4-2 ile devirdiği maç üç puandan çok daha fazlası oldu. QPR ve Bristol City karşısında yaşanan puan kayıplarıyla morallerin düştüğü Kaplanlar bu 3 puanla düşük formuna dur dedi.

Hull City'nin Derby County'yi devirdiği maçta toplam 6 gol atıldı.

MKM Stadium'da oynanan bu gollü mücadelede Hull City, ilk yarıda Oli McBurnie'nin ve Callum Elder'in kendi kalesine golüyle 2-0 öne geçti. Derby County ise Craig Forsyth ve Sam Szmodics ile skoru 2-2'ye getirdi. İkinci yarıda toparlayan Hull, John Egan ve Lewis Koumas'ın golleriyle maçı 4-2 skorla tamamladı.

Bu sonuçla Premier Lig iddiası devam etti.

İlk 2 sırada yer alan takım Premier Lig'e doğrudan katılırken 3. ve 6., 4. ve 5. sıradaki takımlar play off maçlarıyla en üst lige çıkacak. Acun Ilıcalı'nın en büyük hayallerinden olan Premier Lig'e çıkma durumunda takımın kasasına 200 milyon euro civarı bir para girecek. Dünyanın en prestijli futbol ligine yükselen takımın dolaylı gelirleri ve imaj hakları da bu sayede artacak.

