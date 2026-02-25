Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Nottingham Forest Maçını Kazanmaya Çalışacağız"

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Son maçlarda yaşanan sakatlıklar ve Nottingham Forest karşısında alınan farklı mağlubiyete yönelik Tedesco, 'Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil. Çünkü İngiltere’ye gidiyoruz ve orada bunu gerçekleştirmek için azmimiz var. Dışarıdayız diye düşünmüyorum. Benim düşüncemde böyle bir şey yok. Sakatlıklar var. Kolay bir durum değil ama uzun bir sezonda böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. 34 maç oynadık. Bazen bu bir sezonda oynanabiliyor ama biz şubat ayındayız. Her şeyi kontrol ediyoruz. Haftada 2 kere oynadığımızda çok fazla antrenman imkanı olmuyor. Oyuncuların 40 dakikalık ufak antrenmanları oluyor. İkincisi aktif toparlama yapıyoruz sahada, tüm ufak taşlara bakıyoruz. Sert bir sahada maç yapıp yumuşak sahada antrenman yaparsınız bu olmaz. Oynadığımız maç sayısı çok ama ağlamayı sevmiyorum. Şikayet etmeyi sevmiyoruz. Bazı yeni opsiyonlar da göreceğiz. Pozitif taraftan bakmayı seviyoruz' ifadelerini kullandı.

'Sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajınız olacak mı?' sorusuna İtalyan teknik adam, 'Mesaj her zaman sahada vermeyi severim. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Basın toplantısında dürüst olmaya çalışıyorum. Önemli olan oyuncular, personel. Onlarda bu inanç olmalı. Taraftarlar bizim için çok önemli ama taraftarlar sadece belli bir güven verebilirler sahada. Benim mesajım takımım için. Önemli olan oyuncuların içerisinde bu inanca sahip olması. Daha sakin şekilde, futboldan keyif alacak şekilde yapıyoruz. Oyuncuların üzerindeki stresi almak benim görevim. Çok kötü durumda değiliz, sakatlıklar kötü ancak benim işim çözüm bulmak. Personelimiz ile birlikte tüm sorumluluk bizde. Eylül ayında geldiğimde bana bir belge imzalatsanız ve şubat ayında böyle bir durumda olacaksın deseniz kabul ederdim. Benim işim çözüm bulmak. Gerginlikle, baskıyla başa çıkabilirim. Oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Bu ilk defa olmuyor. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Pek çok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybetmiş olabilirdik ama problem olmazdı' yanıtını verdi.

Tedesco, oyuncularla ilgili maç öncesi farklı sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, 'Bazı şeyleri bilemezsiniz. Sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncularda hastalananlar, bazı oyuncularda ailevi problemler oldu. ‘Kendimi iyi hissetmiyorum’ diyen oldu. Ekibimle birlikte oyunu kazanmak için her zaman en iyi ihtimali seçiyorum' diye konuştu.

Olası bir Avrupa Ligi'nden elenme durumunun Süper Lig'e yansımasının nasıl olacağına ilişkin ise Tedesco, 'Normalde puan tablosuyla ilgili konuşmuyorum. Ama takıma söylediğim şu; herkes hedeflere bu kadar yakına gelmiş olmamızı kabul ederdi. Her ne kadar Kasımpaşa’ya karşı puan kaybetsek de bu kadar puan kazanmamız, bunlar pozitif. Süper Lig zor, böyle sakatlıklar da varken. Ama bazen oyuncularımın ne kadar güçlü olduklarını bilmediklerini düşünüyorum. Sezon uzun. Sezon nisan-mayıs gibi belli olacak ve biz orada olacağız. Bu sezon çok zor. Sadece sakatlıklar değil, başka şeyler de oluyor. Biz hala buradayız ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçın 2. yarısında kötü oynamadık, ilk yarıda evet ama Nottingham Forest maçında çok enerji kaybettik. Hemen evimizde böyle güçlü oynamak kolay değil. 2. yarı tüm bu koşullara rağmen sakatlıklarla çıktılar. Bugün pek çok genç oyuncu var bizimle birlikte. Süper Lig bizim için çok önemli ama Avrupa Ligi de bizim için çok önemli. Avrupa Ligi’ni rahatsızlık verici şekilde görmedim. Orada performans göstermek, o sıcak atmosferi yaşamak güzel. İkinci maçta daha iyi olabiliriz. Tabii ki maçı kazanmaya çalışacağız, sadece berabere kalmak veya Avrupa Ligi’nden elenmek diye düşünmüyorum' değerlendirmesinde bulundu.