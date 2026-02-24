Sevgili Yengeç, bugün Merkür'ün durağan konumda oluşu, kariyerindeki görünürlük beklentilerini biraz zorlayabilir. O büyük proje için beklediğin alkışlar, şimdilik bir sessizlik perdesinin ardında kalabilir. Ancak bu sessizliği bir reddediliş olarak değil, daha yükseklere uçman için bir değerlendirme ve toparlanma süreci olarak görmelisin. Savunma moduna geçmek yerine, sabır ve anlayışla durumu yönetmelisin.

Ekip içindeki rekabetin dinamikleri değişiyor ve bir başkasının geri adım atması, senin ön plana çıkmanı sağlayabilir. Merkür'ün enerjisi ise bu boşluğu ani ve gürültülü çıkışlarla değil, sessiz ama sarsılmaz bir kararlılıkla dolduruyor. Kendi değerinin farkında olarak yerinde durman, gücünü herkese kanıtlaman için yeterli olacak. Yani şimdi, sabır ve akılla kazanma zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gururun ve içini kavuran özlem arasında bir denge kurmaya çalışıyorsun. İlk adımı atmanın yenilgi anlamına gelmediğini unutma. Çünkü ilk adımı atmak, aslında ne istediğini bilecek kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Karşı tarafa uzatacağın küçük bir barış dalı, aranızdaki soğuk savaşı sonlandırıp yerine kalbini ısıtacak, romantik bir aşk ateşi yakabilir. Bu süreçte teslim olmanın tatlılığını yaşa ve onunla yeniden başla! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…