Sevgili Yengeç, bugün Satürn ile Neptün kavuşumuyla hayaller gerçeğe dönüşebilir. Kendine, 'Gerçekten istediğim hayat bu mu?' sorusu sorabilirsin. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün akademik bir programın ya da uluslarası bir eğitim programının üzerine gitmek gerçek gündeme dönüşme zamanı gelmiştir. Şimdi cesaretini toplayıp hayallerini gerçekleştirmek için bir plan yapmalısın.

Şimdi yeni bir düzen inşa etmek üzere harekete geçiyorsan; duygusal değil, stratejik bir yaklaşım sergilemelisin. Uzun vadeli bir yapı oluşturmalı, eğitim için ülke dışına taşındığında eğitim sonrası için de program yapmalısın. Yani, gittiğin yerde kök salmayı ve yeni bir düzen oluşturmayı denemelisin. Bunun için ise gerekli altyapıyı erkenden kurmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, mesafeli bir ilişki teması işleyebilir. Uzakta olan biriyle olan ilişkin ciddileşebilir ya da belki de bu kişiyle olan ilişkinin ne yönde ilerleyeceği netleşebilir. Yani henüz bekarsan, farklı bir şehirden ya da farklı bir kültürden biri senin ilgini çekebilir. Galiba, sınırların aşmak ve heyecan yaşamak istiyorsun. Aşkın seni sarmasına, başkalaştırmasına ve yeni deneyimler yaşatmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…