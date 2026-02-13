Sevgili Yengeç, bugün kontrol etmeyi planladığın bir durumun kontrolden çıkması mümkün! Ama hey, bu durumun seni endişeye sürüklemesine izin verme. Unutma ki bazen eski sistemlerin çökmesi, daha iyilerinin kurulabilmesi için gereklidir. Üstelik bu düzen değişikliğinin hafta sonu olması bir şansı da içinde barındırıyor olabilir... Ne dersin, belki de iş hayatında daha başarılı ve güçlü olmanın yolu da budur!

Tam da bu noktada, finansal anlamda kendine koyduğun hedefler de değişebilir. Daha fazlasını kazanma şansın olduğunu hissediyorsan, bu düzen değişikliği ile şansını dene deriz. Kontrol edemediğin şeylerin, yeni başarılar ve güçlü kazançlar getirmesine odaklanarak kariyer hayatının seyrini de değiştirebileceğini söylemeliyiz. Hadi bir dene!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kırıldığın bir konunun dile getirileceği bir yüzleşme seni bekliyor. Bugünü dürüstlük günü ilan edebilirsin... Aşkın her şeyi affedeceğine inansan da bazı kırgınlıkların telafi edilemeyeceği öğrenmek üzeresin. Özellikle söz konusu ihanet, şüphe ve sevgisizlik ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Dikkatli ol, bu konuşmanın sonu ayrılıkla da bitebilir; sıcak bir sarılma ile de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…