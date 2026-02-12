Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde bir değişim rüzgarı esiyor. Satürn, Koç burcuna adım atıyor ve bu geçiş, kariyer sahnen üzerinde güçlü bir spot ışığı yakıyor. Sorumluluklarının üzerine bir yenisini daha eklemek zorunda kalabilirsin. Lakin bu durum seni korkutmak yerine, aksine daha güçlü ve kararlı hissettirebilir. Çünkü 'Acaba hazır mıyım?' sorusunu kendine sormaktan vazgeçip 'İşte başlıyorum!' diyebileceğin kararlı ve güçlü bir süreçtesin!

Tabii bir yandan da üst düzey yetkililerle arandaki ilişkilerin, kariyer hedeflerin ve statünle ilgili konular bugün daha net bir çerçeve kazanıyor. Uzun süredir emek verdiğin ve üzerinde titizlikle çalıştığın bir proje ya da alan, somutlaşmaya ve gerçekliğe dönüşmeye başlıyor. Sabırla attığın her adımın karşılığını alacağın bir dönemdesin! Bu şansı kaçırma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise iş ve özel hayat dengesini koruman önem taşıyor. Şimdi ilişkide ciddiyet konuşmaları da gündeme gelebilir. Kendini güvende ve huzurlu hissettiren bağlar, bugün ön planda olacak. İlişkinin geleceği üzerine düşünme ve kararlar alma vakti. Satürn'ün güçlü rüzgarları seni sararken aşkın evliliğe, sevginin sıcak bir yuvaya dönüşmesine izin ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…