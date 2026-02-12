Sevgili Yengeç, kariyerinin zirvesindeki Satürn'ün etkisi altında, üzerindeki sorumluluk hissi daha da artabilir. Bu durum, seni fiziksel olarak da etkileyebilir. Özellikle iskelet sistemin ve dizlerin bu dönemde daha hassas olabilir. Gökyüzünün bu etkisi, duruş bozukluklarına bağlı olarak sırt ağrıları yaşamana da neden olabilir.

Bu dönemde, çalışma koşullarına biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Ergonomik bir koltuk kullanmayı düşünmelisin. Bu, sırtını destekleyerek duruşunu düzeltecek ve potansiyel ağrıları önleyecektir. Ayrıca, dik durmanın önemini de unutma. Hem sağlığın için hem de genel duruşun ve kendine olan güvenin için bu oldukça önemli.

Bunun yanı sıra, kalsiyum alımını da gözden geçirmen gerekiyor. Kalsiyum açısından zengin bir diyet, Satürn'ün olası etkilerini hafifletebilir ve iskelet sistemini güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…