Yengeç Burcu right-white
10 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Şubat Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu Salı gününe Venüs'ün Balık burcuna geçişinin etkisiyle enerjik ve canlı bir başlangıç yapıyorsun. Bu geçiş, fiziksel direncini artırıyor ve yaşam enerjini taze bir nefes gibi ruhuna dolduruyor. Hayata karşı bakış açın daha umutlu ve sevgi dolu hale geliyor. Bu pozitif enerji ise kronikleşmiş ve belki de seni bir süredir rahatsız eden bazı hassasiyetlerinin hafiflemesine yardımcı oluyor.

Biraz daha dışarı çıkmaya ne dersin? Uzak seyahatler veya açık havada geçirilen vakitler, ciğerlerine ve kan dolaşımına tazelik katacak. Belki bir doğa yürüyüşü, belki bir bisiklet turu taze hava ile sadece fiziksel sağlığını değil, zihinsel sağlığını da olumlu yönde etkileyecek. Maneviyatın yükselmesiyle birlikte, içinde bir huzur dalgası da yükselecek unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

