Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde adeta bir fırtına kopuyor! Satürn, Koç burcuna giriş yapıyor ve bu büyük geçiş, kariyerindeki sahneyi adeta bir rock yıldızı gibi aydınlatıyor. Sorumlulukların, bir çocuğun oyuncak kutusuna eklediği yeni bir oyuncağı gibi artabilir. Ancak bu durum, seni korkak bir tavşana dönüştürmek yerine, bir süper kahramana dönüştürebilir. Çünkü artık 'Acaba bu işin altından kalkabilir miyim?' diye kendine sormaktan vazgeçip, 'İşte bu, ben başlıyorum!' diyebileceğin bir dönemdesin.

Bir yandan da, üst düzey yetkililerle olan ilişkilerin, kariyer hedeflerin ve statünle ilgili konular, bir film setindeki ışıklar gibi bugün daha net bir çerçeve kazanıyor. Uzun süredir üzerinde özenle çalıştığın ve emek verdiğin bir proje ya da alan, bir sanat eserinin son rötuşları gibi somutlaşmaya ve gerçekliğe dönüşmeye başlıyor. Sabırla attığın her adımın karşılığını alacağın bir dönemdesin. Bu fırsatı kaçırmamak için hazır ol! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…