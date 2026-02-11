Sevgili Yengeç, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir! Gökyüzünde Merkür ve KAD'ın eşsiz birleşimi, seni içsel bir yolculuğa çıkarıyor ve belki de uzun zamandır sessizce ve özenle yürüttüğün bir planın finaline ulaştırıyor. Kendi hikayeni yazarken, sessiz ama kararlı adımlarla ilerliyorsun. İşte bu, stratejik hamlelerin seni başarıya doğru sürükleyen güç.

Şimdi iş hayatında, sezgilerin de bugün daha da güçlü hissediliyor. Birinin niyetini ya da bir projenin gelecekte neler getireceğini bir kitap gibi okuyabilirsin bu dönemde! Belki de bir süredir beklediğin bir bilgi bugün eline geçecek ve seni uzun vadeli bir güven alanına taşıyacak. Ancak unutma ki, hızlı hareket etmek yerine, adım adım ilerlemek her zaman daha fazla kazandırır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…