Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında bir zaman yolculuğuna çıkabilirsin. Geçmişten kalan belki de unutulmuş bir aşk, bir cümle ya da bir mesaj bugün yeniden hayatına girebilir. Ama bu kez, olaylara aynı yerden değil, çok daha olgun ve deneyimli bir noktadan bakıyorsun. Belki de birinin sana olan özlem dolu yaklaşımı, seni 'artık hazırım' demeye itebilir.

Kalbin, neyi tutacağını, neyi bırakacağını seçiyor. Bu seçimlerinde kalbinin sesini dinle, çünkü o senin en doğru rehberin. Aşkın rüzgarı ise seni geçmişten bile gelse güçlü bağlara ve koşulsuz sevgiye taşıyor. Belki de bu rüzgar, seni bir zamanlar unutulmuş bir aşkın kollarına taşıyacak. Belki de geçmişteki bir hata, bu kez bir zafer olarak geri dönecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…