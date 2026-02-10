onedio
11 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu
11 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

11 Şubat Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında, yaraları iyileştirme gücüne sahip Chiron'un etkisi altındasın. İlişkinde daha sağlam ve güvenli bir bağ oluşturmak adına, geçmişin tozlu sayfalarını kapatıp üzerine toprak atıyorsun. Eski anılarla vedalaşıp kendine yepyeni bir hayat çiziyorsun. Partnerinle sanki ilk defa tanışıyormuşçasına, sıfırdan bir başlangıç yapıyorsun ve bu durum ilişkine taze bir tutku ve heyecan katıyor.

Tabii eğer bekarsan, kalbinin yeniden aşka açılmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün, sevgi senin için iyileştirici bir güç haline geliyor. Kalbini yumuşatıyor ve bir yabancının sıcak bir sarılışı, belki de beklediğin o aşkın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

