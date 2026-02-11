Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde Merkür ile KAD'ın birleşimi, seni içsel bir farkındalığa taşıyor. Bu kavuşum, belki de kariyerinde uzun zamandır sessizce ve özenle yürüttüğün bir planın son noktasına ulaşmanı sağlayabilir. Kendi yolunu belirlerken, sessiz ama kararlı adımlarla ilerliyorsun. İşte bu, stratejik hamleler seni başarılı bir geleceğe sürüklüyor.

İş hayatında, sezgilerin bugün daha da güçlü hissediliyor. Birinin niyetini ya da bir projenin gelecekte neler getireceğini adeta bir kitap gibi okuyabilirsin şimdi! Bugün eline geçen bir bilgi, seni uzun vadeli bir güven alanına taşıyabilir. Ancak unutma ki acele etmeden, adım adım ilerlemek her zaman kazandırır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişten kalan bir bağ, belki de unutulmuş bir cümle ya da bir mesaj bugün yeniden canlanabilir. Ancak bu kez, olaylara aynı yerden değil, çok daha olgun ve deneyimli bir noktadan bakıyorsun. Belki de birinin sana olan yaklaşımı, seni 'artık hazırım' demeye itebilir. Kalbin, neyi tutacağını, neyi bırakacağını seçiyor... Aşkın rüzgarı ise seni geçmişten bile gelse güçlü bağlara ve koşulsuz sevgiye taşıyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…