Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün en büyülü gezegeni Merkür, Balık burcuna geçiyor. Bu da kariyer hayatında yeni kapılar anlamına geliyor. Eğitimle ilgili konular, yurt dışı bağlantıları ya da hayatı farklı bir perspektiften görmek gibi konular, bugünlerde gündeminde olabilir. Alışılagelmiş düzeninin dışına çıkan bir konuşma, belki de bir telefon görüşmesi heyecan dalgaları yaratabilir.

Tam da bu noktada 'ruhuma iyi gelen iş' kavramı hayatında daha fazla önem kazanabilir. Elbette maddi kaygıların tamamen geri planda kalmıyor ama tek motivasyonunun bu olmadığını da unutmamalısın. Her anlamda sana iyi gelecek bir iş, manevi anlamda seni güçlendirecek ve gelişimini destekleyecek bir çalışma düzeni motivasyonunu da artırabilir. Şimdi her anlamda kâr etmeye odaklan deriz!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, duygusal derinliklerinde bir artış söz konusu. Uzaklarda olan biriyle duygusal bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Hayal kurmak, tabii ki çok güzel ama karşılıklılık konusunu gözden kaçırmamalısın. Kalbini masaya koyarken, mantığını da yanında getirmeyi unutma. Bu sayede hayal kırıklıklarından kurtulur, verdiğin değeri hak eden ve sana sahiden değer veren doğru kişiyi bulabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…