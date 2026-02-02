Sevgili Yengeç, bugün Merkür ve Jüpiter'in üçgen açısı, özellikle iş hayatındaki bire bir ilişkiler ve iş birlikleri üzerinde etkili olacak. İş yerinde ortaklaşa bir proje üzerinde çalışma, danışmanlık hizmeti almak ya da belki de yeni bir sözleşme imzalamak gibi konular gündeminde yer alabilir. Karşındaki kişilerin desteğini daha belirgin bir şekilde hissedebilirsin. Şubat ayına yalnız başına değil, bir ekip veya iş ortağıyla birlikte adım atıyorsun.

Tam da bu noktada fikir alışverişinin değeri de öne çıkıyor. Başkalarının bakış açısını dinlemek ve onları dikkate almak, kendi planlarını daha iyi şekillendirmeni sağlayabilir. Belki de uzun zamandır çözüm bulamadığın bir konu, bir konuşma sayesinde netleşebilir. Çok sesliliğin getireceği kârı göz artı etme, bu sayede kariyerinde gücüne güç katabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, karşılıklı anlayış ve empati ön planda olacak. Onunla aynı frekansta olmak, birbirinizi tamamlamak ve anlamak her zamankinden önemli hale gelecek. Bu yüzden partnerinle yapacağın bir konuşma, ilişkinin gelecekteki yönünü belirleyebilir. Ona sırlarını açmaya ne dersin? Belki de artık aranızdaki tüm mesafeler aşılmalı, her şey konuluşmalı... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…