Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Aslan burcunda meydana gelen Dolunay, maddi konulara ve iş hayatındaki değer algına odaklanmanı sağlıyor. Emeklerinin karşılığını almayı istiyor, hatta daha fazlasını talep etme hakkını kendinde buluyorsun sonunda! Yeni ayın ilk günüyle birlikte maaşında bir artış, bir prim, ek gelir ya da belki de yeni bir iş fırsatı gündeme gelebilir. Bugün, cesurca konuşmanın sana kazanç sağlayacağını da söylemeliyiz. Hak ettiğini talep et!

Tam da bu noktada kendine olan güveninin arttığını hissediyorsun, değil mi? 'Ben bunu hak ediyorum' deme noktasına geldiğini fark ediyorsun... Bu içsel netlik, iş hayatında ve özel yaşamında duruşunu değiştiriyor, artık daha kararlı ve görünür olmaya hazırsın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, sahiplenme ve güven ihtiyacın bugün ön planda. Partnerinden netlik bekliyor, belki de bir adım atmasını umuyorsun. Aslan burcundaki Dolunay sana aşkı evliliğe çevirme çağrısı yapıyor. Ama yanındaki doğru kişi mi? İşte bundan emin olman gerekiyor... Tabii eğer bekarsan, sana değerli olduğunu hissettiren biriyle güçlü bir bağ kurabilirsin. Küçük bir jestin, büyük bir etki yaratabileceği bir gün. Belki de bir yabancıdan gelen çiçek, bir not ya da bir bakış, hayatını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…