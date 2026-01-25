Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde Neptün'ün Koç burcuna geçiş yapması, kariyer hedeflerinin daha duygusal bir boyut kazanmasına neden oluyor. Yeni bir haftaya başlarken, belli ki gözlerin sadece güvende olmaya değil, aynı zamanda tatmin olmaya da odaklanacak.

Şimdi, iş hayatında seni gerçekten heyecanlandıran ve kalbini çarptıran bir yön de belirginleşiyor. Gün boyunca üstlerinle ya da etrafındaki önemli figürlerle gerçekleştireceğin konuşmalar, seni ilham dolu bir atmosfere sürüklüyor. Kendini ifade etmekten korkmamalısın. Sana yeni kapılar açacak bugünün enerjisi ile profesyonel ve duygusal anlamda görünür olmalısın!

Peki ya aşk? Aşk konusunda ise kalbinin ritmi hızlanıyor... Neptün'ün Koç burcuna geçişi, seni savunmasız bırakacak ani bir yakınlaşmayı işaret ediyor. Bekarsan, güçlü, cesur ve net biri ilgini çekebilir. Aman dikkat bu kişi kalbini zaten yıllar önce çalan eski bir aşık da olabilir. Yani, geçmiş bugün seni yeniden elde etmeye geliyor. Kalbin, tanıdık bir aşkla yine yeni ve yeniden işgal edilebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…