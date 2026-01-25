onedio
26 Ocak Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
26 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ocak Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde hareketli saatler yaşanacak. Neptün, Koç burcuna geçiş yapacak ve bu geçiş, bedenin duygulara karşı verdiği tepkileri daha hızlı ve yoğun hale getirecek.

Tabii bu durumda enerji seviyende dalgalanmalar yaşayabilirsin. Tam da bu yüzden bedensel anlamda hareketliliğini artırarak duygularının sen, zorlamasının önüne geçebilirsin. Belki de duyguların odaklanmak yerine düşüncelerine zaman ayırıp gelişime odaklanmak da sana kendini iyi hissettirebilir. Spor, hareket ve yaşam tarzında değişikliğe gitmek adına yeni rutinler oluşturup duygusal dengeni genel anlamda güçlendirmek gündeminde olabilir. Tüm bunları bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
