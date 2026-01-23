onedio
24 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

23.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ocak Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde bir dans başlıyor; Güneş ile Plüton, Kova burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum, seni bedensel sınırlarını daha iyi tanımaya ve anlamaya davet ediyor. Belki de sürekli hareket halinde olmak yerine, daha bilinçli ve yönlü hareket etmek senin için daha iyileştirici olabilir.

Tam da bu noktada şifa, bilinçli seçimlerden geçiyor. Belki de bugün, bedenini daha iyi anlamak ve ona iyi bakmak için bilinçli adımlar atmanın tam sırası. Şimdi eğlenmeye, hayattan keyif almaya, sevmeye ve sevilmeye zaman ayır. Her anı dolu dolu yaşamak ve hareket etmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yaşadığını hissetmenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

